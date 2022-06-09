Булыкин: если Рыбус не сбавит требования к себе, сможет закрепиться в основе «Спартака»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи о том, что экс-защитник красно-зелёных Мацей Рыбус может перейти в «Спартак».



«Думаю, просто Рыбус и «Локомотив» не сошлись по новому контракту. И получилось так. Почему красно-белые? Команда выиграла Кубок России. Да, в чемпионате не повезло. Теперь они готовятся к новому сезону и берут качественных футболистов, которые уже проявили себя в чемпионате России.



Если Рыбус не сбавит требования к себе, сможет закрепиться в основном составе «Спартака». И скорость, и желание есть. Мацей показывал хороший футбол, он сможет ещё себя проявить в «Спартаке», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, за «Локомотив» 32-летний футболист выступал с 2017 года. Он провёл в составе клуба 136 матчей, забил три гола и отдал 12 результативных передач. Ранее Мацей Рыбус играл за «Лион», «Терек» и «Легию». С 2009 года Рыбус вызывается в национальную команду Польши.