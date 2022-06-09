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Килиан Мбаппе подвёл итоги сезона-2021/2022 для «ПСЖ»

Килиан Мбаппе подвёл итоги сезона-2021/2022 для «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался об итогах сезона-2021/2022 для клуба.

«Я вспоминаю матчи, которые мы выиграли на последних минутах – особенно в начале чемпионата. Это позволило нам быстро увеличить отрыв.

Несмотря на то что в начале сезона многих игроков, выступающих за сборные, не было, мы смогли много раз победить в добавленное время. Нам удавалось что-то создавать, и мы не знали, что сценарий будет таким. Это позволило нам быстро создать преимущество в таблице.

Мы всегда говорили, что хотим быть частью истории «ПСЖ». Теперь нам удалось войти в историю чемпионата Франции – никто не выигрывал его чаще нас. Мы рады новому достижению. Это важный момент в истории «Пари Сен-Жермен», — цитирует Мбаппе официальный сайт клуба.

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