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Антонио Рюдигер высказался о переходе в мадридский «Реал»

Антонио Рюдигер высказался о переходе в мадридский «Реал»
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Новичок мадридского «Реала» защитник Антонио Рюдигер высказался о переходе в «Королевский клуб».

«Какие эмоции испытываю от перехода в «Реал»? Испытываю гордость, хотя ещё не всё понимаю, потому что не был в Мадриде. Я приеду туда, как только закончится сбор национальной команды. Тогда, я думаю, действительно пойму, что означает подписание контракта с «Реалом».

Самый ли это большой шаг в моей карьере? Думаю, что и в футболе, и в жизни есть разные главы, и сейчас для меня начинается новая. Безусловно, это очень важная глава, большой шаг для меня. Возможно, это самый большой шаг за всю мою карьеру», — цитирует Рюдигера Marca.

Футболист подписал со «сливочными» контракт на четыре сезона. 20 июня состоится презентация Рюдигера в «Реале». Рюдигер стал первым новичком «сливочных» в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что в контракте защитника с клубом прописана сумма отступных, составляющая € 400 млн.

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