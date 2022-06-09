Тчуамени пройдёт последний медосмотр для перехода в «Реал» 13 июня

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени в скором времени перейдёт в «Реал». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, француз завершит медицинский осмотр для перехода в испанский клуб 13 июня после матча Лиги наций между Францией и Хорватией.

Тчуамени является воспитанником «Бордо», который продал футболиста сборной Франции в «Монако» в 2020 году за € 18 млн. Нынешняя рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.



В минувшем сезоне Тчуамени провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с «Монако» истекает в 2024 году.

Игроки и фанаты «Реала» вместе отпраздновали победу в Ла Лиге: