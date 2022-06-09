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Антонио Рюдигер поделился мнением о главном тренере «Реала» Карло Анчелотти

Антонио Рюдигер поделился мнением о главном тренере «Реала» Карло Анчелотти
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Новичок мадридского «Реала» защитник Антонио Рюдигер высказался о главном тренере «Королевского клуба» Карло Анчелотти.

«Все знают, какое значение Анчелотти имеет в мире футбола. Это топ-тренер, и он снова показал это, выиграв Ла Лигу и Лигу чемпионов. Мне не стоит слишком много говорить о нём. Могу лишь сказать, что симпатия такого тренера ко мне – это большая честь. Я с детства смотрел на него по телевизору. Это честь.

Общался ли я с Анчелотти? Да, я разговаривал с ним. Это был приветственный разговор, когда всё уже было подписано. Он сказал, что все очень рады видеть меня в «Реале». Это делает меня очень счастливым. Очевидно, что Анчелотти – один из тех, кто сделал «Реал» таким сильным. Но это произошло не только благодаря его работе. Это и Бензема, и Тони Кроос, и Модрич, и Каземиро… Анчелотти сказал мне, что все они очень рады моему переходу, а это заставляет меня гордиться.

Это показывает, что я хорошо провёл последние три года, и даёт большую мотивацию, чтобы играть в «Реале» ещё лучше», — цитирует Рюдигера Marca.

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