Мостовой: удивлён, что Рыбус остаётся в России. Был бы неплохим приобретением «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слухи о том, что экс-защитник «Локомотива» Мацей Рыбус может перейти в «Спартак».

«Думаю, это было бы неплохим приобретением для «Спартака». Рыбус достаточно опытный защитник, много времени провёл в России. Возраст? Меня он не смущает, его же не на пять лет собираются подписывать. Тем более в нашем чемпионате ценится любой опытный игрок хорошего уровня. Удивительно, что при всём давлении с внешней стороны Мацей остаётся в России. В этом плане я очень удивлён», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, за «Локомотив» 32-летний футболист выступал с 2017 года. Он провёл в составе клуба 136 матчей, забил три гола и отдал 12 результативных передач. Ранее Мацей Рыбус играл за «Лион», «Терек» и «Легию». С 2009 года Рыбус вызывается в национальную команду Польши.