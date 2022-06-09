Каземиро рассказал, как его, Модрича и Крооса называет президент «Реала» Перес

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро высказался о своих партнёрах по команде – хавбеках Луке Модриче и Тони Кроосе.



«Флорентино Перес называет нас «тремя тенорами». Кроос, Модрич и я заслужили право остаться в памяти на долгие годы», — цитирует Каземиро AS.



Каземиро пришёл в «Реал» зимой 2013 года из «Сан-Пауло». За это время полузащитник сыграл в 333 матчах за клуб, забил 31 гол и отдал 28 результативных передач. Контракт 30-летнего бразильца с клубом рассчитан до июня 2025 года.



Напомним, в мае «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встреча, прошедшая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция), завершилась в пользу испанской команды со счётом 1:0. Единственный гол забил форвард «Реала» Винисиус Жуниор.