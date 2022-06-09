«МЮ» хочет перехватить Нуньеса у «Ливерпуля». Тен Хаг встречался с агентом игрока Мендешем

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает в соцсетях журналист Педро Сепульведа.
По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг встречался с агентом уругвайского игрока Жорже Мендешем. «МЮ» планирует перехватить Нуньеса у «Ливерпуля», с которым у форварда успешно прошли переговоры о контракте. При этом ранее отмечалось, что футболист не хочет переходить в «Ман Юнайтед», потому что хочет играть в Лиге чемпионов.
Ранее стало известно, что уругваец согласовал условия контракта с красными. Договор игрока с клубом будет рассчитан до 2027 года, по нему зарплата Нуньеса составит € 8 млн в год.
В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за португальскую «Бенфику».
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