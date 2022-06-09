Грилиш: играя за клуб, я перестраховываюсь, а в сборной чувствую больше свободы

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал об отличиях игры за клуб и за сборную Англии.
«Порой, выступая за клуб, я подстраховываюсь. Когда меня вызывают в сборную, даже на тренировках всё идёт лучше: идут голы и передачи. За национальную команду я выступаю более свободно. Хотелось бы перенести это чувство и на игру за клуб», – приводит слова Грилиша The Telegraph.
«Манчестер Сити» в 38-м туре АПЛ обыграл на своём поле «Астон Виллу» (3:2), благодаря чему обеспечил себе чемпионский титул. Грилиш во внутреннем чемпионате провёл за «Сити» 26 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
«Ман Сити» разгромил «Ман Юнайтед» в манчестерском дерби:
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