Криштиану Роналду опубликовал пост перед матчем Лиги наций с Чехией

Нападающий Криштиану Роналду высказался о предстоящем матче 3-го тура Лиги наций, в котором сборная Португалии встретится с соперником по Лиге А группе 2 – национальной командой Чехии.
«Пришло время укрепить лидерство в группе, продолжить наше успешное выступление и подарить болельщикам ещё одну победу.
Как всегда, мы рассчитываем на вашу неустанную поддержку! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду в соцсетях.
Матч Португалия – Чехия состоится сегодня, 9 июня. Команды будут играть на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Португалией и Чехией выступают сборные Испании и Швейцарии, которые также сыграют сегодня. Португалия и Чехия лидируют в своём квартете.
- 9 июня 2022
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