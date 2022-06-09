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Криштиану Роналду опубликовал пост перед матчем Лиги наций с Чехией

Криштиану Роналду опубликовал пост перед матчем Лиги наций с Чехией
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Нападающий Криштиану Роналду высказался о предстоящем матче 3-го тура Лиги наций, в котором сборная Португалии встретится с соперником по Лиге А группе 2 – национальной командой Чехии.

«Пришло время укрепить лидерство в группе, продолжить наше успешное выступление и подарить болельщикам ещё одну победу.

Как всегда, мы рассчитываем на вашу неустанную поддержку! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду в соцсетях.

Матч Португалия – Чехия состоится сегодня, 9 июня. Команды будут играть на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Португалией и Чехией выступают сборные Испании и Швейцарии, которые также сыграют сегодня. Португалия и Чехия лидируют в своём квартете.

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