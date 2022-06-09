Источник: состоялось экстренное заседание РПЛ. Дата старта чемпионата — 17 июля

Сегодня, 9 июня, состоялось экстренное заседание Российской Премьер-Лиги, сообщает «РБ Спорт».



По информации источника, единственным обсуждаемым вопросом была дата начала чемпионата России. Отмечается, что ряд клубов, в первую очередь «Зенит», ЦСКА и «Спартак», предложили отложить начало чемпионата на 24 июля, но большинством голосов (восемь против семи при одном воздержавшемся) утверждена дата начала первенства – 17 июля. При этом первый матч может состояться 15 или 16 июля.



Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место в таблице занял «Сочи», третье – московское «Динамо». В ФНЛ вылетели «Уфа», «Рубин» и «Арсенал». Их место займут «Торпедо», «Факел» и «Оренбург».

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