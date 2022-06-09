Червиченко — о бойкоте Суперкубка в Питере: «Спартак» не девочка, которая должна ломаться

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о месте проведения матча за Суперкубок России.

«Футбольный клуб – это не девочка, которая должна ломаться. Если будет принято решение играть в Питере, не поедут, до свидания. Выйдут зенитовцы на поле, постоят 15 минут, соперника нет, наденут медали, заберут кубок, всем спасибо и до свидания. Считаю, что на все эти спартаковские истерики надо отвечать жёстко. Это плохой пример другим.

Ладно, они истерят, на них все забили, всем всё понятно уже. Но с них берут пример другие, а это очень плохо. Представьте, если все команды начнут истерить: туда поеду, не поеду, с этим играть буду, а с этим не буду. Ну прям какой-то институт неблагородных девиц», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.