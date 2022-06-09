«Спартак» опубликовал «предложение» «Баварии» о покупке Соболева за € 1 тыс. Фото

Пресс-служба московского «Спартака» в англоязычных соцсетях клуба показала шуточное предложение мюнхенской «Баварии» о покупке нападающего Александра Соболева.

В «предложении» «Баварии» сказано, что немецкий гранд хочет купить российского форварда за € 1 тыс. Кроме того, предусмотрены различные условия, при которых вырастет сумма дополнительных выплат. Среди них: € 10 млн, если «Бавария» выиграет Евровидение, € 15 млн, если «Манчестер Юнайтед» завоюет трофей, и € 20 млн, если нападающий «ПСЖ» Лионель Месси перейдёт в мадридский «Реал».



Соболев выступает за «Спартак» с июля 2020 года, куда перешёл из «Крыльев Советов» за € 4,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.