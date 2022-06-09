Уткин: назначение Федотова в ЦСКА будет диким репутационным зашкваром

Российский спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал возможное назначение тренера «Сочи» Владимира Федотова в ЦСКА.

«Владимир Федотов ищет работу. Хозяин «Сочи» господин Ротенберг спросил, что нужно, чтобы Федотов остался в клубе. Сумма была названа, контракт был заверен и передан Федотову. Федотов, взяв эту бумагу, двинулся по разным клубам, где нужны ещё тренеры, и показывал эту бумагу, предлагал свои услуги. Только вот нужно хоть чуть-чуть, немножечко накинуть.

На мой взгляд, связываться с Федотовым для клуба с репутацией, историей как у ЦСКА – это дикий репутационный зашквар. Я ещё раз скажу: не ЦСКА, не «Спартаку» и не «Динамо» искать тренера с репутацией Владимира Федотова. Это моё скромное убеждение. Владимиру Федотову успеха, удачи и много-много прекрасных денег», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.