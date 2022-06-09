«Барселона» и «Ювентус» заинтересованы в подписании полузащитника «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает Bild.
По информации источника, в услугах 31-летнего футболиста заинтересованы туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона». Отмечается, немецкий хавбек мечтает поиграть за «Барсу». «Ювентус» же считает, что приход Гюндогана позволит клубу перестроить полузащиту.
Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с июля 2016 года, куда перешёл из дортмундской «Боруссии» за € 27 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.
В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 немецкий полузащитник сыграл в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач.
- 9 июня 2022
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