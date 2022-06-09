«Челси» готов отпустить Вернера, Зиеша, Пулишича и Лукаку. Их купили за € 270 млн
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Лондонский «Челси» готов расстаться с несколькими полузащитниками и нападающими, сообщает The Telegraph.
По информации источника, руководство синих готово выслушать предложения по нападающим Ромелу Лукаку и Тимо Вернеру, а также по полузащитникам Хакиму Зиешу и Кристиану Пулишичу. Отметим, что «Челси» потратил на покупку данных футболистов € 270 млн.
Соглашение Пулишича с «Челси» истекает в июне 2024 года. Контракты Зиеша и Вернера с лондонским клубом рассчитаны до июня 2025 года, а договор Лукаку с «аристократами» подходит к концу в июне 2026 года.
Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Лукаку составляет € 85 млн, Пулишич оценён в € 45 млн, Вернер – в € 42 млн, а Зиеш – в € 32 млн.
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