Кухта и Роналду примут участие в матче Португалии и Чехии в Лиге наций

Сегодня, 9 июня, состоится матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A2 между Португалией и Чехией. Команды будут играть на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на матч:
Португалия: Диогу Мейрелеш, Рафаэл Геррейру, Перейра Данилу, Пепе, Жоау Канселу, Рубен Невеш, Вильям Карвалью, Гонсалу Гедеш, Бернарду Силва, Диогу Жота, Криштиану Роналду.
Чехия: Индржих Станек, Алеш Матею, Якуб Брабец, Давид Зима, Милан Гавел, Владимир Цоуфал, Михал Садилек, Томаш Соучек, Ондржей Лингр, Адам Гложек, Ян Кухта.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Португалией и Чехией выступают сборные Испании и Швейцарии, которые также сыграют сегодня. Португалия и Чехия лидируют в своём квартете.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
- 9 июня 2022
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