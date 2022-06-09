Кухта и Роналду примут участие в матче Португалии и Чехии в Лиге наций

Сегодня, 9 июня, состоится матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A2 между Португалией и Чехией. Команды будут играть на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на матч:

Португалия: Диогу Мейрелеш, Рафаэл Геррейру, Перейра Данилу, Пепе, Жоау Канселу, Рубен Невеш, Вильям Карвалью, Гонсалу Гедеш, Бернарду Силва, Диогу Жота, Криштиану Роналду.

Чехия: Индржих Станек, Алеш Матею, Якуб Брабец, Давид Зима, Милан Гавел, Владимир Цоуфал, Михал Садилек, Томаш Соучек, Ондржей Лингр, Адам Гложек, Ян Кухта.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Португалией и Чехией выступают сборные Испании и Швейцарии, которые также сыграют сегодня. Португалия и Чехия лидируют в своём квартете.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.