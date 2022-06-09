Испания и Швейцария огласили стартовые составы на матч Лиги наций

Сегодня, 9 июня, состоится матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A2 между Испанией и Швейцарией. Команды будут играть на стадионе «Стад де Женев» в Каруже (Швейцария). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на матч:

Швейцария: Ян Зоммер, Рикардо Родригес, Эрай Джёмерт, Мануэль Аканджи, Сильван Видмер, Гранит Джака, Михел Эбишер, Ремо Фройлер, Стивен Цубер, Шердан Шакири, Брил Эмболо.

Испания: Унай Симон, Жорди Альба, Пау Торрес, Диего Льоренте, Сесар Аспиликуэта, Гави, Серхио Бускетс, Маркос Льоренте, Ферран Торрес, Альваро Мората, Пабло Сарабия.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Испанией и Швейцарией выступают сборные Португалии и Чехии, которые также сыграют сегодня. Португалия и Чехия лидируют в своём квартете.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.