«Барселона» предлагает Гави € 2 млн в год, а «Ливерпуль» готов платить € 9 млн

«Барселона» не может договориться об условиях нового контракта с 17-летним полузащитником Гави, сообщает Beteve.



По информации источника, каталонцы предлагают испанскому хавбеку контракт на € 2 млн в год. При этом Гави и его агент хотят € 4 млн в год с постепенным увеличением зарплаты. При этом у игрока есть два предложения от клубов английской Премьер-лиги, одно из них – «Ливерпуля», красные готовы платить Гави € 9 млн в год. Тем не менее ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказался от идеи приглашения Гави.



Сам 17-летний полузащитник и его окружение хотят, чтобы футболист остался в «Барселоне».



Гави в минувшем сезоне сыграл за основную команду сине-гранатовых в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт Гави с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.

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