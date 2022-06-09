Игрок «Балтики» Остойич: с Игнашевичем мы стали лучше. Оказывается, он знает сербскую речь

Защитник «Балтики» Иван Остойич рассказал, как изменилась игра команды при Сергее Игнашевиче.
«У нас с Сергеем очень хорошие отношения. Я стараюсь следовать его указаниям и впитываю все советы. Всё же он играл на высшем уровне, выигрывал трофеи и выступал за сборную. Его уровень сложно переоценить. У нас было несколько ситуаций, когда мы говорили на сербском. Я вообще удивился, что он знает такое количество слов. Как скажет что-то, это всегда вызывает улыбку.
Главная разница в том, что при Калешине мы больше играли на удержание мяча. При Игнашевиче мы играем без постоянных попыток контроля мяча, без ненужных пасов. Есть возможность навесить – навешивай. Есть возможность пробить по воротам – бей!
Мы упростили игру, и это сразу дало плоды. Мы стали гораздо опаснее, больше забиваем. У нас были победы 3:0, 4:0. Это заслуга Игнашевича. Он проделал большую работу и старается максимально быстро объяснить нам некоторые вещи. После каждого матча мы работаем над ошибками», — цитирует Остойича Metaratings.
- 9 июня 2022
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:49
-
22:40
-
22:39
-
22:28
-
22:26
-
22:20
-
22:04
-
21:59
-
21:59
-
21:44
-
21:36
-
21:31
-
21:24
-
20:59
-
20:59
-
20:49
-
20:35
-
20:33
-
20:14
-
20:07
-
19:58
-
19:56
-
19:55
-
19:44
-
19:41
-
19:36
-
19:16
-
18:55
-
18:37
-
18:29
-
18:23
-
18:17