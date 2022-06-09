«Сочи» назначит Гаранина в пятницу. Клуб выплатит «Енисею» компенсацию за тренера

«Сочи» в пятницу назначит наставника «Енисея» Вадима Гаранина главным тренером. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Сочинский клуб выплатит «Енисею» компенсацию за досрочное расторжение контракта. Вместе с Гараниным в клуб придут три помощника», — добавил источник «Чемпионата».
Ранее русскоязычная версия интернет-портала Transfermarkt признала наставника «Сочи» Владимира Федотова лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Под его руководством клуб впервые завоевал серебряные медали чемпионата России. Ранее сообщалось, что Федотов может возглавить ЦСКА.
«Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).
- 9 июня 2022
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