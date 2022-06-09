Португалия — Чехия: хозяева укрепили преимущество в матче

Сегодня, 9 июня, проходит матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A2 между Португалией и Чехией.



Португальцы укрепили преимущество в матче — на 38-й минуте отличился Гонсалу Гедеш с передачи Бернарду Силвы. Бернарду отдал пас на ход Гедешу, а тот от пробил низом под дальнюю штангу. Индржих Станек зацепил мяч, но не сумел помешать ему влететь в ворота.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Португалией и Чехией выступают сборные Испании и Швейцарии, которые также сыграют сегодня. Португалия и Чехия лидируют в своём квартете.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.