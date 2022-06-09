«Спартак» опубликовал заявление насчёт ухода Паоло Ваноли

Пресс-служба «Спартака» опубликовала на официальном сайте клуба заявление об уходе главного тренера Паоло Ваноли со своего поста.
«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм.
Однако по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака», Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост. Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере», — сказано в сообщении.
Итальянский специалист и «Спартак» расторгли контракт по соглашению сторон. Вместе с Ваноли команду покинули его помощники. Ранее «Чемпионат» сообщал, что итальянский специалист принял решение покинуть московскую команду, которую возглавил в декабре 2021 года.
- 9 июня 2022
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