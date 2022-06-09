Канчельскис: «Спартаку» после Ваноли нужно обратить внимание на отечественных тренеров

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на уход из «Спартака» главного тренера Паоло Ваноли.
«Это его решение, что мы можем с этим поделать? Многое зависит от руководителей клубов, от тех, кто назначает тренеров. В «Спартаке» много нефутбольных людей, которые могут посоветовать тренеров, не нужных клубу.
Давно надо было обратить внимание на отечественных специалистов. У нас что, мало своих тренеров? Много говорят о том, что наши тренеры неспособны на результат, приводят какие-то смешные доводы, какие-то основания. Романцев, что ли, иностранец? Нет, наш тренер. При Карпине, Черчесове были какие-то достижения. Все сейчас увидели, как бегут и продолжают бежать из России. Ситуация так сложилась, и ничего с этим не поделаешь. Карпина в «Спартак»? Жизнь покажет, кто кого чего взял», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 10 июня 2022
-
00:47
-
00:39
-
00:24
-
00:20
-
00:03
- 9 июня 2022
-
23:48
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:41
-
23:40
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:26
-
23:25
-
23:22
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:49
-
22:40
-
22:39
-
22:28
-
22:26
-
22:20
-
22:04
-
21:59
-
21:59
-
21:44
-
21:36
-
21:31
-
21:24
-
20:59
-
20:59