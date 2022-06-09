Червиченко: в «Спартаке» Ваноли показал только неумение работать, и сам решил соскочить

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на уход из команды главного тренера Паоло Ваноли.
«Считаю, что уход Ваноли — хороший, положительный момент. Хоть кто-то понимает, что происходит в «Спартаке». Все адекватные люди, понимающие ситуацию, видели, что в долгую, если мы говорим о 30-им матчах, Ваноли никуда не годится. 10-е место, тусклая игра, никаких интересных решений, открытых талантов — ничего из этого Ваноли «Спартаку» не дал.
Победа в Кубке адекватным людям не могла компенсировать «Спартаку» неудачу этого сезона. В процессе этого сезона Ваноли показал только неумение работать. Думаю, он и сам понимал, что он совсем не тренер, и решил соскочить. Теперь будет пихать в Европе это Кубок. Может, по накатанной в паре команд поработает и повторит путь Карреры. Может пускать пузыри», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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