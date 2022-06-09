Червиченко: Карпин вряд ли пойдёт работать в «Спартак», пока Федун остаётся в оркестре

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на уход из команды главного тренера Паоло Ваноли.

«Что касается кандидатуры Карпина, он вряд ли пойдёт работать, пока главную скрипку исполняет Федун или остаётся в оркестре. Федотов — тренер для «Спартака», у меня не состыковывается это в голове. Кого ещё? На мой взгляд, Слуцкий — вполне неплохой тренер. Наверное, есть ещё варианты, но я бы не хотел подсказывать. Пусть теперь сами думают о новом тренере те, кто зарплату в «Спартаке» получает, ломают голову. Найти кого-то можно. Судьба тренера в «Спартаке» незавидна», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что итальянский специалист принял решение покинуть московскую команду, которую возглавил в декабре 2021 года. Агент итальянского специалиста заявлял, что Ваноли намерен остаться в «Спартаке» на следующий сезон. Сам же тренер говорил, что решение легионеров оставаться в России несёт посыл к миру, однако своё будущее в московском клубе он комментировать отказывался.