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Червиченко: Карпин вряд ли пойдёт работать в «Спартак», пока Федун остаётся в оркестре

Червиченко: Карпин вряд ли пойдёт работать в «Спартак», пока Федун остаётся в оркестре
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на уход из команды главного тренера Паоло Ваноли.

«Что касается кандидатуры Карпина, он вряд ли пойдёт работать, пока главную скрипку исполняет Федун или остаётся в оркестре. Федотов — тренер для «Спартака», у меня не состыковывается это в голове. Кого ещё? На мой взгляд, Слуцкий — вполне неплохой тренер. Наверное, есть ещё варианты, но я бы не хотел подсказывать. Пусть теперь сами думают о новом тренере те, кто зарплату в «Спартаке» получает, ломают голову. Найти кого-то можно. Судьба тренера в «Спартаке» незавидна», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что итальянский специалист принял решение покинуть московскую команду, которую возглавил в декабре 2021 года. Агент итальянского специалиста заявлял, что Ваноли намерен остаться в «Спартаке» на следующий сезон. Сам же тренер говорил, что решение легионеров оставаться в России несёт посыл к миру, однако своё будущее в московском клубе он комментировать отказывался.

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