Сербия победила Швецию в матче 3-го тура Лиги наций, Норвегия и Словения сыграли вничью

Сегодня, 9 июня, на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция) в рамках 3-го тура Лиги наций сезона-2022/2024 сборная Швеции принимала своего соперника по Лиге В группе 4 – национальную команду Сербии. Гости одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит в добавленное к первому тайму время. На 45+3-й минуте отличился нападающий Лука Йович, ему ассистировал Страхиня Павлович.



Параллельно с игрой в Стокгольме шёл матч сборных Норвегии и Словении. Обе команды также представляют Лигу В группу 4. Встреча прошла на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия) и завершилась вничью – 0:0.



С 63-й минуты словенцы играли в меньшинстве. Красную карточку за подножку заработал защитник Миха Блажич.



Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.