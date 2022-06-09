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Сербия победила Швецию в матче 3-го тура Лиги наций, Норвегия и Словения сыграли вничью

Сербия победила Швецию в матче 3-го тура Лиги наций, Норвегия и Словения сыграли вничью
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Сегодня, 9 июня, на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция) в рамках 3-го тура Лиги наций сезона-2022/2024 сборная Швеции принимала своего соперника по Лиге В группе 4 – национальную команду Сербии. Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в добавленное к первому тайму время. На 45+3-й минуте отличился нападающий Лука Йович, ему ассистировал Страхиня Павлович.

Параллельно с игрой в Стокгольме шёл матч сборных Норвегии и Словении. Обе команды также представляют Лигу В группу 4. Встреча прошла на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия) и завершилась вничью – 0:0.

С 63-й минуты словенцы играли в меньшинстве. Красную карточку за подножку заработал защитник Миха Блажич.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4. 3-й тур
09 июня 2022, четверг. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
0 : 1
Сербия
0:1 Йович – 45+3'
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4. 3-й тур
09 июня 2022, четверг. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
0 : 0
Словения
Удаления: нет / Блажич – 63'
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