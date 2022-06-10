Мостовой: не верю, что Карпин вернётся в «Спартак». Ваноли выиграл больше, чем он

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об уходе главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

«Не верю, что Карпин вернётся в «Спартак» даже если уйдёт Федун. Карпин сколько в клубе был? Сколько трофеев выиграл? Ваноли выиграл больше, чем он», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что итальянский специалист принял решение покинуть московскую команду, которую возглавил в декабре 2021 года.