Мостовой: не верю, что Карпин вернётся в «Спартак». Ваноли выиграл больше, чем он
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об уходе главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.
«Не верю, что Карпин вернётся в «Спартак» даже если уйдёт Федун. Карпин сколько в клубе был? Сколько трофеев выиграл? Ваноли выиграл больше, чем он», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что итальянский специалист принял решение покинуть московскую команду, которую возглавил в декабре 2021 года.
Новость по темеПаоло Ваноли и его тренерский штаб покинули «Спартак»
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