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Фоден — лучший молодой игрок АПЛ сезона-2021/2022 по версии Ассоциации футболистов Англии

Фоден — лучший молодой игрок АПЛ сезона-2021/2022 по версии Ассоциации футболистов Англии
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22-летний полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден стал лучшим молодым игроком английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). Об этом сообщается в соцсетях организации.

Английский хавбек сыграл в 28 матчах чемпионата Англии сезона-2021/2022, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Фоден является воспитанником «Ман Сити». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Напомним, победителем английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 стал «Манчестер Сити». Второе место в таблице занял «Ливерпуль», третье – «Челси».

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