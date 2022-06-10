Фоден — лучший молодой игрок АПЛ сезона-2021/2022 по версии Ассоциации футболистов Англии
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22-летний полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден стал лучшим молодым игроком английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). Об этом сообщается в соцсетях организации.
Английский хавбек сыграл в 28 матчах чемпионата Англии сезона-2021/2022, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.
Фоден является воспитанником «Ман Сити». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.
Напомним, победителем английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 стал «Манчестер Сити». Второе место в таблице занял «Ливерпуль», третье – «Челси».
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