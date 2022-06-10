Сантуш назвал исход матча Португалии и Чехии справедливым

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Чехией в матче 3-го тура Лиги наций (2:0).
«Итог справедливый. Сначала мы контролировали мяч, но нам не хватало остроты. В то же время чехи не создали ни одного шанса себе. В середине первого тайма мы стали больше владеть мячом и контролировать ход игры. Мы могли создать больше опасности в два или три раза. Мы не могли прессинговать в конце встречи из-за усталости отдельных футболистов», — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.
После этой победы подопечные Фернанду Сантуша заняли первое место в группе. На 38-й минуте отличился Гонсалу Гедеш с передачи Бернарду Силвы. Бернарду отдал пас на ход Гедешу, а тот пробил низом под дальнюю штангу. Индржих Станек зацепил мяч, но не сумел помешать ему влететь в ворота.
- 10 июня 2022
-
02:12
-
02:10
-
01:56
-
01:44
-
01:31
-
01:11
-
00:58
-
00:48
-
00:47
-
00:39
-
00:24
-
00:20
-
00:03
- 9 июня 2022
-
23:48
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:41
-
23:40
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:26
-
23:25
-
23:22
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:49
-
22:40
-
22:39
-
22:28
-
22:26
-
22:20
-
22:04