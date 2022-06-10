Сантуш назвал исход матча Португалии и Чехии справедливым

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Чехией в матче 3-го тура Лиги наций (2:0).



«Итог справедливый. Сначала мы контролировали мяч, но нам не хватало остроты. В то же время чехи не создали ни одного шанса себе. В середине первого тайма мы стали больше владеть мячом и контролировать ход игры. Мы могли создать больше опасности в два или три раза. Мы не могли прессинговать в конце встречи из-за усталости отдельных футболистов», — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.

После этой победы подопечные Фернанду Сантуша заняли первое место в группе. На 38-й минуте отличился Гонсалу Гедеш с передачи Бернарду Силвы. Бернарду отдал пас на ход Гедешу, а тот пробил низом под дальнюю штангу. Индржих Станек зацепил мяч, но не сумел помешать ему влететь в ворота.