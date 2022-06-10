Модрич — о победе «Реала» в ЛЧ: это был эпический сезон, который будут помнить всегда

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о победе команды в Лиге чемпионов в прошедшем сезоне.

«Я горжусь тем, что «Реал» выиграл Лигу чемпионов 14 раз и я принял участие в пяти из них. Это впечатляет. Мы до сих пор не осознаём, что сделала эта команда. У «Реала» всегда были невероятные кадры, но пять побед впечатляют.



Мне особенно нравятся камбэки в матчах с «ПСЖ», «Челси» и «Сити», потому что их никогда не забудут. Это был эпический сезон, который будут помнить всегда. Это было впечатляюще.

Футболисты, бравшие ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч»:

Я провёл в клубе 10 лет, и он мне всё больше нравится. Это любовь на всю жизнь. Он значит для меня всё. Это лучший клуб в мире, он особенный. Нет ничего лучше», — приводит слова Модрича официальный сайт «Реала».