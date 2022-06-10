Мурат Якин высказался о поражении сборной Швейцарии в матче с Испанией в Лиге наций

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал поражение команды в матче третьего тура Лиги наций с Испанией (0:1).

«Мы определённо сыграли лучше, чем в прошлых матчах. В первом тайме нам не хватало решительности. После перерыва мы были вовлечены в игру уже в большей степени, нам удалось оказать на испанцев давление. Правда, у них достаточно мастерства, чтобы справляться с такими ситуациями. Мы не позволили сопернику создать много опасных моментов, но были наказаны за ошибку. Если отдать испанцам мяч, то потом за ним придётся долго бегать», — приводит слова Якина официальный сайт УЕФА.

После трёх туров сборная Швейцарии занимает последнее место в турнирной таблице Лиги А группы 2, не набрав ни одного очка.