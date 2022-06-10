Ральф Рангник поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Австрии с Францией

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Франции в третьем туре Лиги наций.
«Этот матч даст нам возможность закрепить тот прогресс, которого мы достигли в предыдущих двух встречах, а затем сделать новый шаг вперёд. И, конечно, надо забивать голы. Необходимо избежать тех ошибок, которые мы сделали в обороне в матче с Данией, а также создать как можно больше голевых моментов», — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.
Матч между Австрией и Францией в третьем туре Лиги наций состоится сегодня, 10 июня. Встреча пройдёт в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель».
На данный момент сборная Австрии занимает второе место в турнирной таблице Лиги А группы 1, набрав три очка. Сборная Франции занимает третье место, записав в свой актив одно очко.
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