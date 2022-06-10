Кейн может заменить Левандовского в «Баварии»

«Бавария» определилась, кем может заменить польского нападающего Роберта Левандовского, который ранее сообщил, что намерен покинуть клуб, сообщает Sport.es.

По данным источника, «Бавария» начинает понимает, что им не удастся удержать Левандовского. В связи с этим, они намерены предпринять попытку покупки форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года. В минувшем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 50 матчей во всех турнирах, забив 27 голов, а также отдав 10 результативных передач.

Напомним, ранее Левандовски сообщил, что его время в немецком клубе закончилось. Форвард выступает за «Баварию» с 2014 года. Контрактное соглашение польского нападающего с мюнхенским клубом истекает в 2023 году.