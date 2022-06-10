Кейн может заменить Левандовского в «Баварии»
Поделиться
«Бавария» определилась, кем может заменить польского нападающего Роберта Левандовского, который ранее сообщил, что намерен покинуть клуб, сообщает Sport.es.
По данным источника, «Бавария» начинает понимает, что им не удастся удержать Левандовского. В связи с этим, они намерены предпринять попытку покупки форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.
Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года. В минувшем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 50 матчей во всех турнирах, забив 27 голов, а также отдав 10 результативных передач.
Напомним, ранее Левандовски сообщил, что его время в немецком клубе закончилось. Форвард выступает за «Баварию» с 2014 года. Контрактное соглашение польского нападающего с мюнхенским клубом истекает в 2023 году.
Комментарии
- 10 июня 2022
-
03:42
-
03:38
-
03:20
-
02:57
-
02:51
-
02:34
-
02:12
-
02:10
-
01:56
-
01:44
-
01:31
-
01:11
-
00:58
-
00:48
-
00:47
-
00:39
-
00:24
-
00:20
-
00:03
- 9 июня 2022
-
23:48
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:41
-
23:40
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:26
-
23:25
-
23:22
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:49
Партнерский контент