Мохамед Салах высказался о получении награды лучшему футболисту сезона АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал получение награды лучшему футболисту английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).
«Для меня большая честь – выиграть трофей, индивидуальный или коллективный. Такие награды действительно приятно получать, особенно потому что за тебя проголосовали игроки. Это показывает, что вы действительно усердно работали и получили то, ради чего старались.
У меня есть своя комната с трофеями в шкафу, и я позаботился о том, чтобы у меня появилось место для ещё одного. Когда становишься старше, чувствуешь себя более стабильным и точно знаешь, чего хочешь от футбола, поэтому я просто пытаюсь по-настоящему расслабиться и помочь команде. Я очень счастлив и очень горжусь, что смог победить», — приводит слова Салаха Sky Sports.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
Напомним, Салах во второй раз в карьере получил данную награду. Ранее это удалось ему в сезоне-2017/2018. В прошлом году победителем стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.
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