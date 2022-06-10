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«Шахтёр» и «Динамо» могут проводить матчи чемпионата Украины в Польше

«Шахтёр» и «Динамо» могут проводить матчи чемпионата Украины в Польше
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«Шахтёр», «Динамо», «Днепр-1, «Заря» и «Ворскла» могут проводить матчи чемпионата Украины в Польше, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, рассматривает вариант, при котором эти пять клубов на время выступления в еврокубках будут проводить в Польше и матчи чемпионата Украины. После того, как команды завершат участие в еврокубках, они вернутся в Украины, где проведут оставшиеся матчи сезона.

Благодаря этому украинские клубы хотят получить возможность задействовать своих легионеров в матчах еврокубков и внутреннем чемпионате.

Ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что профессиональные футбольные соревнования на Украине должны возобновиться в августе.

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