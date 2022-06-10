Португалия сыграла сотый матч во главе с Сантушем

Вчера, 9 июня, состоялся матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A2 между Португалией и Чехией. Эта игра стала сотой для Фернанду Сантуша во главе сборной.

В 100 встречах португальцы одержали 63 победы, 21 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

23 сентября 2014 года Сантуш возглавил сборную Португалии[11]. 10 июля 2016 года сборная Португалии, под его руководством, впервые в своей истории стала чемпионом Европы, обыграв в финале хозяев турнира сборную Франции.

На 33-й минуте отличился Жоау Канселу с передачи Бернарду Силвы. Быстрая атака Португалии после углового привела к голу. Силва, находясь на правом фланге, вырезал передачу между соперниками на Канселу, который ударом пробил вратаря чехов.



Затем португальцы укрепили преимущество в матче — на 38-й минуте отличился Гонсалу Гедеш с передачи Бернарду Силвы. Бернарду отдал пас на ход Гедешу, а тот пробил низом под дальнюю штангу. Индржих Станек зацепил мяч, но не сумел помешать ему влететь в ворота. Итоговый счёт матча — 2:0.