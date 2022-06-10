Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реакция Карпина на слухи об уходе в «Спартак», Португалия обыграла Чехию. Главное к утру

Реакция Карпина на слухи об уходе в «Спартак», Португалия обыграла Чехию. Главное к утру
Комментарии

Тренерский штаб во главе с итальянцем Паоло Ваноли покинули «Спартак», российский защитник Михаил Сергачёв приблизил «Тампа-Бэй Лайтнинг» к выходу в финал Кубка Стэнли, а Мохамед Салах был признан лучшим игроком прошедшего сезона АПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Паоло Ваноли и его тренерский штаб покинули «Спартак».
  2. Два очка Сергачёва принесли «Тампе» победу над «Рейнджерс». «Лайтнинг» в шаге от финала КС.
  3. Мохамед Салахлучший игрок сезона-2021/2022 АПЛ по версии футболистов Англии.
  4. Португалия обыграла Чехию в матче Лиги наций.
  5. Карпин отреагировал на слухи о его возвращении в «Спартак».
  6. «Сочи» назначит Гаранина в пятницу. Клуб выплатит «Енисею» компенсацию за тренера.
  7. Гол Кварацхелии помог Грузии разгромить Северную Македонию.
  8. Бросок Кучерова с сиреной по воротам «Рейнджерс» спровоцировал массовую потасовку. Видео.
  9. Испания обыграла Швейцарию в матче третьего тура Лиги наций.
  10. Кучеров вошёл в топ-30 лучших бомбардиров и топ-25 ассистентов в истории плей-офф НХЛ.
  11. BBC: АПЛ приостановила телевизионный контракт с «Матч ТВ», но не расторгла его полностью.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022