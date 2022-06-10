Реакция Карпина на слухи об уходе в «Спартак», Португалия обыграла Чехию. Главное к утру

Тренерский штаб во главе с итальянцем Паоло Ваноли покинули «Спартак», российский защитник Михаил Сергачёв приблизил «Тампа-Бэй Лайтнинг» к выходу в финал Кубка Стэнли, а Мохамед Салах был признан лучшим игроком прошедшего сезона АПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».