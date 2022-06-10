Реакция Карпина на слухи об уходе в «Спартак», Португалия обыграла Чехию. Главное к утру
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Тренерский штаб во главе с итальянцем Паоло Ваноли покинули «Спартак», российский защитник Михаил Сергачёв приблизил «Тампа-Бэй Лайтнинг» к выходу в финал Кубка Стэнли, а Мохамед Салах был признан лучшим игроком прошедшего сезона АПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Паоло Ваноли и его тренерский штаб покинули «Спартак».
- Два очка Сергачёва принесли «Тампе» победу над «Рейнджерс». «Лайтнинг» в шаге от финала КС.
- Мохамед Салах — лучший игрок сезона-2021/2022 АПЛ по версии футболистов Англии.
- Португалия обыграла Чехию в матче Лиги наций.
- Карпин отреагировал на слухи о его возвращении в «Спартак».
- «Сочи» назначит Гаранина в пятницу. Клуб выплатит «Енисею» компенсацию за тренера.
- Гол Кварацхелии помог Грузии разгромить Северную Македонию.
- Бросок Кучерова с сиреной по воротам «Рейнджерс» спровоцировал массовую потасовку. Видео.
- Испания обыграла Швейцарию в матче третьего тура Лиги наций.
- Кучеров вошёл в топ-30 лучших бомбардиров и топ-25 ассистентов в истории плей-офф НХЛ.
- BBC: АПЛ приостановила телевизионный контракт с «Матч ТВ», но не расторгла его полностью.
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