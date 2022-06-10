Видеообзоры победы Эстонии над Мальтой на 90+4-й и ничьей Гибралтара и Болгарии
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Вчера, 9 июня, в рамках 3-го тура Лиги наций УЕФА группы 2 Лиги D сборная Мальты на стадионе «Та-Кали» встречалась с Эстонией. Встреча завершилась победой гостевой команды со счётом 2:1. Также в группе 4 Лиги C на стадионе «Витория» сборная Гибралтара сыграла с Болгарией. Встреча завершилась ничьей — 1:1.
Видеообзор. Лига наций УЕФА, 3-й тур, группа 2, Лига D. Мальта — Эстония:
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Видеообзор. Лига наций УЕФА, 3-й тур, группа 4, Лига С. Гибралтар — Болгария:
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
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