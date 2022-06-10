Видеобзоры побед Грузии над Македонией и Косово над Северной Ирландией в Лиге наций

Вчера, 9 июня, на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония) в рамках 3-го тура Лиги наций сезона-2022/2024 сборная Северной Македонии принимала соперника по Лиге С группе 4 – национальную команду Грузии. Гости одержали разгромную победу – 3:0. Также в Приштине сборная Косово в рамках матча Лиги С обыграла сборную Северной Ирландии со счётом 3:2.

Видеообзор. Лига наций УЕФА, Лига С группа 4. Северная Македония — Грузия:

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Видеообзор. Лига наций УЕФА, Лига С группа 4. Косово — Северная Ирландия:

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.