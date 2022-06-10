Тренер «Факела» Василенко: мне близки идеи Клоппа

Главный тренер «Факела» Олег Василенко признался, что подмечает для себя некоторые элементы в работе других специалистов. Напомним, под руководством Василенко воронежский клуб вышел в РПЛ по итогам сезона-2021/2022.
«Подмечаю ли идеи у других тренеров? Идеи, конечно, черпаю. Мне нравится английский футбол, смотрю очень много матчей АПЛ и Чемпионшипа. Нравится и Бундеслига. Выбираю какие-то игры и начинаю возиться с ними детально.
Мне близки идеи Клоппа — у него интересный агрессивный футбол, который он ставил еще в «Боруссии». У меня есть несколько папок для работы, по которым я раскидываю идеи, подмеченные в просмотренных матчах. Естественно, читаю много литературы, общаюсь с другими тренерами. Хожу на матчи — стараюсь занимать места, где нужно поменьше общаться, чтобы сосредоточиться на футболе. После игры записываю какие-то детали в блокнот. Если что-то понравилось — пересматриваю эти моменты с тактической камеры. Необходимо постоянно развиваться. Если любой тренер остановится в своем развитии, будет доволен собой, жизнь его рано или поздно «нахлобучит». Как и обычного человека», — приводит слова Василенко Sport24.
- 10 июня 2022
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