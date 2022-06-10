Сборная Сербии обыграла Швецию в Лиге наций УЕФА. Видеообзор

Вчера, 9 июня, на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция) в рамках 3-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Швеции принимала своего соперника по Лиге В группе 4 – национальную команду Сербии. Гости одержали победу – 1:0.

Видеообзор. Лига наций УЕФА, Лига В группа 4. Швеция — Сербия:

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Единственный гол был забит в добавленное к первому тайму время. На 45+3-й минуте отличился нападающий Лука Йович, ему ассистировал Страхиня Павлович.



Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.