Видеообзор матча Лиги наций Португалия – Чехия

9 июня состоялся матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A2 между Португалией и Чехией.

Португалия уверенно победила Чехию в матче Лиги наций

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

На 33-й минуте отличился Жоау Канселу с передачи Бернарду Силвы. Быстрая атака Португалии после углового привела к голу. Силва, находясь на правом фланге, вырезал передачу между соперниками на Канселу, который мощным ударом пробил вратаря чехов.



Затем португальцы укрепили преимущество в матче — на 38-й минуте отличился Гонсалу Гедеш с передачи Бернарду Силвы. Бернарду отдал пас на ход Гедешу, а тот пробил низом под дальнюю штангу мимо Индржиха Станека — мяч попал голкиперу под опорную ногу.



После этой победы подопечные Фернанду Сантуша вышли на первое место в группе.