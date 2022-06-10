Видеообзор матча Лиги наций Португалия – Чехия

9 июня состоялся матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A2 между Португалией и Чехией.
Португалия уверенно победила Чехию в матче Лиги наций
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
На 33-й минуте отличился Жоау Канселу с передачи Бернарду Силвы. Быстрая атака Португалии после углового привела к голу. Силва, находясь на правом фланге, вырезал передачу между соперниками на Канселу, который мощным ударом пробил вратаря чехов.
Затем португальцы укрепили преимущество в матче — на 38-й минуте отличился Гонсалу Гедеш с передачи Бернарду Силвы. Бернарду отдал пас на ход Гедешу, а тот пробил низом под дальнюю штангу мимо Индржиха Станека — мяч попал голкиперу под опорную ногу.
После этой победы подопечные Фернанду Сантуша вышли на первое место в группе.
- 10 июня 2022
-
11:23
-
11:19
-
11:17
-
11:12
-
11:09
-
11:08
-
10:57
-
10:47
-
10:44
-
10:43
-
10:28
-
10:20
-
10:19
-
10:13
-
10:02
-
09:58
-
09:54
-
09:32
-
09:29
-
09:26
-
09:22
-
09:14
-
09:02
-
08:40
-
08:30
-
08:00
-
05:36
-
05:27
-
05:18
-
05:02
-
04:03
-
03:54
-
03:42
-
03:38
-
03:20