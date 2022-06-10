«МЮ» предлагает за де Йонга € 60+20 млн, в «Барселоне» считают предложение выгодным

«Манчестер Юнайтед» предлагает за полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга € 60+20 млн. В испанском клубе считают выгодным, чтобы отказаться. Об этом сообщает Marca.
Напомним, с сезона-2022/2023 английскую команду будет тренировать Эрик тен Хаг, который работал с 25-летним нидерландским футболистом в «Аяксе». Именно тен Хаг настаивает на подписании де Йонга.
Напомним, де Йонг стал футболистом «Барселоны» в 2019 году. В минувшем сезоне нидерландский полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. С 2018 года де Йонг вызывается в сборную Нидерландов.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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