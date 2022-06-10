Сёмин прокомментировал уход Ваноли с поста главного тренера «Спартака»

Российский специалист Юрий Сёмин высказался об уходе с поста главного тренера «Спартака» итальянского специалиста Паоло Ваноли.

«Не вижу ничего страшного в том, что снова меняется тренер. «Спартак» занял десятое место. Да, выиграли Кубок, но для клуба это не очень большой результат, мягко говоря. Поэтому ничего страшного не произойдёт из-за смены тренера. Не очень высокий результат показал Ваноли», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, об уходе Ваноли «Спартак» объявил вчера, 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте турнирной таблицы РПЛ сезона-2021/2022.