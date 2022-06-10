Юрий Сёмин рассказал, какой тренер должен возглавить «Спартак»
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Российский тренер Юрий Сёмин поделился мнением о том, каким должен быть новый наставник московского «Спартака».
«Что касается тренера, то во-первых, наверное, в каждую московскую команду должен прийти тренер, который найдёт лучшие качества игроков и сумеет поднять их на самый высокий уровень. Отсюда будет результат. Вот такой тренер должен прийти и в «Спартак», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, об уходе Ваноли «Спартак» объявил вчера, 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте турнирной таблицы РПЛ сезона-2021/2022.
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