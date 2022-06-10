ЦСКА поздравил с днём рождения Виктора Гончаренко

Московский ЦСКА поздравил с днём рождения своего бывшего тренера Виктора Гончаренко. Сегодня, 10 июня 2022 года, специалисту исполнилось 45 лет.

«Поздравляем с днём рождения Виктора Гончаренко! Экс-тренеру армейцев сегодня исполняется 45», — написала пресс-служба ЦСКА в своём телеграм-канале, прикрепив фото тренера со времён работы в стане армейцев.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший наставник «Краснодара» и московского ЦСКА Виктор Гончаренко — один из основных кандидатов на пост главного тренера екатеринбургского «Урала» на следующий сезон.

Напомним, последним местом работы Виктора Гончаренко был «Краснодар». 5 января 2022 года руководство «быков» приняло решение отправить в отставку тренера. ЦСКА специалист возглавлял с декабря 2016 года по март 2021 года.