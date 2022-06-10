ЦСКА поздравил с днём рождения Виктора Гончаренко

Московский ЦСКА поздравил с днём рождения своего бывшего тренера Виктора Гончаренко. Сегодня, 10 июня 2022 года, специалисту исполнилось 45 лет.
«Поздравляем с днём рождения Виктора Гончаренко! Экс-тренеру армейцев сегодня исполняется 45», — написала пресс-служба ЦСКА в своём телеграм-канале, прикрепив фото тренера со времён работы в стане армейцев.
Ранее в СМИ появилась информация, что бывший наставник «Краснодара» и московского ЦСКА Виктор Гончаренко — один из основных кандидатов на пост главного тренера екатеринбургского «Урала» на следующий сезон.
Напомним, последним местом работы Виктора Гончаренко был «Краснодар». 5 января 2022 года руководство «быков» приняло решение отправить в отставку тренера. ЦСКА специалист возглавлял с декабря 2016 года по март 2021 года.
- 10 июня 2022
-
11:29
-
11:23
-
11:19
-
11:17
-
11:12
-
11:09
-
11:08
-
10:57
-
10:47
-
10:44
-
10:43
-
10:28
-
10:20
-
10:19
-
10:13
-
10:02
-
09:58
-
09:54
-
09:32
-
09:29
-
09:26
-
09:22
-
09:14
-
09:02
-
08:40
-
08:30
-
08:00
-
05:36
-
05:27
-
05:18
-
05:02
-
04:03
-
03:54
-
03:42
-
03:38