Кечинов: у «Спартака» Ваноли не было игры. При Витории было больше зрелищных матчей

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на новость об уходе итальянца Паоло Ваноли с тренерского мостика московского клуба.

«Не считаю, что это невосполнимая потеря. Нам нужно сделать ставку на нашего, российского специалиста. Сейчас поменяется игра, её рисунок. Но ничего такого мы не увидели. Не было поставленной игры, которую любят болельщики. Всё уповалось на индивидуальное мастерство отдельных футболистов. Что и помогло выиграть Кубок России.



Не вспомню ни одной игры, чтобы от и до было любо дорого смотреть. В основном, игра строилась на контратаках, а это не спартаковский стиль. Даже при Витории было намного больше зрелищных матчей, где «Спартак» играл в красивый футбол. Не считаю уход итальянского специалиста потерей», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, об уходе Ваноли «Спартак» объявил вчера, 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв вакантную должность после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте турнирной таблицы РПЛ сезона-2021/2022.