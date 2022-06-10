Широков: может, завоевать Кубок было задачей Ваноли в «Спартаке». 19 лет его не выигрывали

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал уход Паоло Ваноли с поста главного тренера красно-белых.

«Трудно сказать, потеря ли уход Ваноли для красно-белых. Как я мог ожидать такого, если даже «Спартак» не ожидал. Трудно оценить работу итальянца, пять месяцев всего прошло. Кубок выиграл — это уже какая-то веха. Тем более они 19 лет его не выигрывали. Трофей и есть трофей. В чемпионате высоко не поднялись, а трофей выиграли. Может, быть это и была его основная задача на полгода. Они же не сами его уволили», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, об уходе Ваноли «Спартак» объявил вчера, 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте турнирной таблицы РПЛ сезона-2021/2022.