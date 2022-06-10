Кержаков: разговоров по новому контракту с «Нижним» нет. Готов рассматривать предложения

Российский тренер Александр Кержаков, у которого недавно истёк контракт с «Нижним Новгородом», выразил готовность рассматривать предложения от других клубов.
— «Нижний Новгород» начал сбор команды без главного тренера. Какая ситуация с вашим контрактом?
— Некорректно сейчас комментировать действия клуба и тот факт, что команда начала сбор без меня. Мой контракт с «Нижним Новгородом» закончился 1 июня. До первого июня был нормальный рабочий диалог, обсуждали продление моего контракта, планы по формированию команды, сборы. Сейчас никаких разговоров нет.
— Вы готовы рассматривать другие предложения?
— Да, готов.
— А от «Нижнего»?
— Если поступит, то я, конечно, его рассмотрю. Мы с командой проделали серьёзную работу и провели хороший сезон, выполнили поставленную задачу. Да и мне и моей семье нравится город.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова занял 11-е место в турнирной таблице и избежал попадания в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.
- 10 июня 2022
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